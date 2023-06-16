"Бачу дівчат з бантами, які біжать в бомбосховища": зірки відреагували на ракетну атаку по Києву (фото, відео)

16 червня у більшості українських шкіл — останній навчальний день

Вдень, 16 червня, російські окупанти в черговий раз випустили ракети по областях України. Ключовим є той факт, що цього дня в більшості навчальних закладів святкували випускний, і діти, вдягнені в урочисті вбрання і з квітами, відмітили свій останній навчальний день в бомбосховищах.

Поруч зі столицею було чутно гучні вибухи від роботи ППО, в одному з районів області було пошкоджено приватні будинки. В самому Києві пошкоджених обʼєктів, будинків після ракетної атаки немає. Все ж чимало учнів змушені були перечекати можливу небезпеку у метро.

Обстріл 16 червня прокоментували українські зірки, серед них відомі телеведучі Андрій Бєдняков і Анатолій Анатоліч (прізвище шоумена Яцечко). В соцмережах чоловіки в котрий раз підкреслили, настільки росіяни "мразі", щоб губити життя невинних малих українців.

"Чую вибухи в Києві. Гучно. Бачу дівчат з бантами і з квітами, які біжать з випускного в сховища та співають українські пісні. Вони виростуть і будуть про це пам'ятати. А вони обов'язково виростуть, бо "Вам не зломити цю країну і цих людей", — грізно звернувся до росіян ексведучий шоу "Орел і решка".

Своєю чергою Анатолій Анатоліч у своєму Телеграм-каналі "Анатоліч ТРУ" написав: "Вони атакують Київ вдень. В останній навчальний день наших дітей. Знаючи, що малі зараз в школі. В вишиванках. Зі своїми вчителями і однокласниками. росія має зникнути з лиця землі. Вони пухлина".

Варто додати, що 16 червня в Київі з робочим візитом перебувала делегація лідерів країн Африки. Цього разу росіяни використовували аеробалістичні та крилаті ракети, а також розвідувальні безпілотники. Всього було знищено 6 "Кинджалів", 6 "Калібрів" та 2 БпЛА.