Делегація ПАР у Києві здивувала своєю реакцією на ракетну атаку

Члени делегації запевняють, що вибухів вони не чули

Президент ПАР Сиріл Рамафосу, який разом із делегацією прибув сьогодні до Києва, здивував своєю дивною реакцією на ракетну атаку росіян під час їхнього візиту. Лідер заперечує заяви про вибухи у столиці та називає такі повідомлення "дезінформацією та неправдою".

Про це пише південноафриканський інформаційний портал news24, цитуючи слова Рамафосу.

Також і прессекретар президента Вінсент Магвеня взявся заявляти, що нібито ніяких вибухів африканці, які гостювали в столиці, не чули. При цьому делегація вже застала момент, коли почалася повітряна тривога, а у Повітряних силах заявили про загрозу ракетного обстрілу. Тоді ж, як пише Reuters, вони попрямували до столичного готелю, щоб скористатися його бомбосховищем.

"Це був час, коли стався так званий вибух. Я зняв відео з готелю тут, у Києві. Дуже дивно, що ми не чули й не бачили вибуху. Тут явно поширюється якась навмисна дезінформація. Як ми й очікували, ця місія ніколи не буде легкою, але деякі перешкоди викликають глибоке занепокоєння, наприклад, звернення, яке ви всі отримали, а інші просто кумедні, наприклад цей так званий вибух", — сказав він.

Африканці були здивовані тим, що після ракетної атаки кияни перебували на вулицях та вели свій звичайний день

"Ми всі були спантеличені, коли нас відвезли назад до готелю, і ми проїжджали вулиці, де люди вели звичайний день. Це дуже дивно і в якомусь сенсі є навмисною дезінформацією", — зазначив представник президента ПАР.

Варто зазначити, що сьогодні, 16 червня, кияни чули потужні вибухи — результати роботи ППО, яка збила кілька російських ракет. А під Києвом через падіння уламків ракети постраждали шестеро людей, було зруйновано кілька житлових будинків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що росіяни сьогодні під час атаки задіяли крилаті та аеробалістичні ракети "Кинджал", а також кілька безпілотників. Їх удалося збити.