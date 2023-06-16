Делегация ЮАР в Киеве удивила своей реакцией на ракетную атаку

Члены делегации уверяют, что взрывов они не слышали

Президент ЮАР Сирил Рамафосу, который вместе с делегацией прибыл сегодня в Киев, удивил своей странной реакцией на ракетную атаку россяин во время их визита. Лидер отрицает заявления о взрывах в столице и называет такие сообщения "дезинформацией и неправдой".

Об этом пишет южноафриканский информационный портал news24, цитируя слова Рамафосу.

Также и пресс-секретарь президента Винсент Магвеня принялся заявлять, что якобы никаких взрывов гостившие в столице африканцы не слышали. При этом делегация уже застала момент, когда началась воздушная тревога, а в Воздушных силах заявили об угрозе ракетного обстрела. Тогда же, как пишет Reuters они направились в столичный отель, чтобы воспользоваться его бомбоубежищем.

"Это было время, когда произошел так называемый взрыв. Я снял видео из гостиницы здесь, в Киеве. Очень странно, что мы не слышали и не видели взрыва. Здесь явно распространяется какая-то преднамеренная дезинформация. Как мы и ожидали, эта миссия никогда не будет легкой, но некоторые препятствия вызывают глубокое беспокойство, например, обращение, которое вы все получили, а другие просто забавны, например, этот так называемый взрыв", — сказал он.

Африканцы были удивлены тем, что после ракетной атаки киевляне находились на улицах и вели свой обычный день

"Мы все были озадачены, когда нас отвезли обратно в отель и мы проезжали улицы, где люди вели обычный день. Это очень странно и в каком-то смысле является преднамеренной дезинформацией", — отметил представитель президента ЮАР.

Стоит отметить, что сегодня, 16 июня, киевляне слышали мощные взрывы — результаты работы ПВО, сбившей несколько российских ракет. А под Киевом из-за падения обломков ракеты пострадали шесть человек, были разрушены несколько жилых домов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что россияне сегодня во время атаки задействовали крылатые и аэробалистические ракеты "Кинжал", а также несколько беспилотников. Их удалось сбить.