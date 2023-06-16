Африканців вразило? Переговорникам показали підбиту техніку росіян: ексклюзивні фото

Судячи із зацікавлених облич африканської делегації, її дуже вразило побачене

Сьогодні, 16 червня, відбувся візит до України великої африканської делегації одразу кількох країн. Африканці привезли план мирних переговорів з рф. Гостей нашої країни зводили на виставку підбитої російської техніки, на Михайлівській площі.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував у самому серці нашої столиці, щоб показати, як проходить візит гостей із Африки.

Зазначимо, раніше сьогодні представники африканських країн відвідали Бучу. А згодом у центрі столиці їм показали спалені російські "Гради", розбиті танки, вантажівки та БМП.

Гості уважно розглядали знищені машини росіян і не відмовляли собі у селфі на їхньому фоні.

Варто зазначити, що за той малий час, що делегати провели в Україні, вони вже й самі відчули російський терор. Нагадаємо, що прямо під час візиту делегації по всій Україні лунала повітряна тривога через те, що росіяни знову випустили свої ракети. На щастя, наша ППО відпрацювала на відмінно, але в мережі підмітили, як росіяни вирішили зустріти "мирну ініціативу" президента ПАР.

Для довідки: у Києві зараз перебувають президент ПАР Сіріл Рамафоса, президент Замбії Хакаїнде Хічілема, президент Сенегалу Макі Салл, президент Коморських Островів Азалі Ассумані, прем’єр Єгипту Мустафа Мадбулі та голова МЗС Уганди Джедже Одонго.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як у Зеленського відреагували на мирну ініціативу країн Африки.