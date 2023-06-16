Переговорщики по Африке, генсек ООН и президенты. Почему рф обстреливает Киев к визитам иностранцев

Украинцы удивляются, почему россия обстреляла своих симпатиков из Африки

Сегодня во время визита в Киев лидеры ЮАР, Египта, Сенегала, Уганды, Замбии и Республики Конго спускались в укрытие во время ракетной атаки россии. рф обстреляла столицу крылатыми ракетами "Калибр" и баллистическими "Кинжалами", хотя переговорщики из Африки находятся здесь с миротворческой миссией. Среди предложенных мер — остановка действия ордера на арест путина.

Клуб обстрелянных. Кто еще сидел в укрытии и гулял под гул сирен

В апреле прошлого года россия ударила по Киеву, пока здесь находился генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Тот не скрывал, что был шокирован тем, что россия нанесла ракетный удар, пока он находился в столице. Украина назвала обстрел "открыткой из москвы".

Дальше паттерн только повторялся, обстреливали даже тех, кого обвиняли в симпатии к россии. В октябре президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру пришлось больше часа провести в укрытии на Черниговщине. В укрытии он слушал истории местных жителей, как те пережили оккупацию. До этого Штайнмайер был известен как автор механизма выполнения Минских соглашений.

В апреле 2023 года президент Чехии Петр Павел и Словакии Зузана Чапутова были вынуждены прятаться в подземном паркинге гостиницы из-за воздушной тревоги в Киеве. Чтобы не отставать от графика, команда Павела организовала рабочую встречу с представителями крымских татар в режиме прямо в помещении укрытия.

Во время визита Шарля Мишеля в Одессу в мае 2022 года россия также выпустила ракеты. Поэтому главе Европейского совета пришлось прятаться в бомбоубежище.

Сирены звучали даже во время визита президента США Джо Байдена, который на них даже не отреагировал. Также воздушная тревога была в июне 2022 года, когда в Киеве с визитом находились лидеры Германии, Франции и Италии Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Марио Драги.

А в ночь перед приездом в Украину специального посланника Китая по делам Евразии Ли Хуэя россия впервые выпустила по столице шесть аэробалистических "Кинжалов".

Зачем это россии

Советник министра обороны Украины Алексей Копытько обратил внимание на то, что заранее и с датами анонсируют малое количество визитов иностранцы. Среди них визит Генсека ООН, представителя КНР и визит посланцев из Африки:

"То есть кремль обстреливает Киев с целью нанести максимальный ущерб именно в момент приезда к нам лиц, которые де-факто действуют в пользу москвы. Сознательно и очень демонстративно. Зачем это нужно? Есть только одно рациональное объяснение: таким образом москва пытается доказать своим посланникам, что они действуют в пользу сильного игрока, который имеет серьезную военную мощь и способен победить", — считает Копытько.

В то же время он говорит, что у африканских лидеров уже есть свое сформированное представление о войне и оно иное, чем у Украины. Сформирована эта картинка москвой на основании сводок, в которых уничтожено больше оружия, чем поставлено.

"В общем, это просто удивительный сигнал всем, кто хочет "миротворить" в пользу москвы: вас воспринимают тупо как пушечное мясо, которое нужно запугать", — говорит Копытько.

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский считает, что атака россиян на Киев в момент визита лидеров стран Африки выглядит иррациональной только на первый взгляд.

"У нас почему-то принято думать, что если в Африке россия воспринимается как "миротворец", то значит кремль в отношении их выбрал стратегию "мягкого поведения". Но… россияне по Африке выбрали совсем другой курс – демонстратор силы и насилия ", — говорит. Киричевский.

россияне в 2022-2023 годах демонстративно продолжали поставки авиатехники в некоторые страны Африки, также ППК "Вагнер" вполне успешно вытеснил европейцев в качестве "гарантов безопасности" из ЦАР и Мали, и бесконтрольно занимается уголовными преступлениями.

Но даже и здесь у россиян довольно часто бывает своя "продвижение", пишет эксперт, потому что Эритрея отказала россии в размещении военно-морской базы в обмен на поставку восьми дронов-камикадзе. А Египет уже рассматривает вариант купить некоторую технику и вооружение в Индии, а не в россии.

"Поэтому россияне так и действуют для нас максимально непонятным образом, "придираются" за Юг как могут", — подытожил Киричевский.

Как это объясняет рф

В россии комментируют эти сообщения в стиле "не все так однозначно". Сегодняшний обстрел они назвали фейком и в качестве доказательства подхватили сообщения из Twitter президентства Южной Африки после обстрела, что "миссия идет хорошо и по плану".

"РИА Новости" пишут, что обстрела не было

Также Винсент Магвенья, спикер президента ЮАР Сирила Рамафосы, написал странный пост в Twitter, где заявил, что делегация не слышала ни сирен, ни взрывов. Но есть нюанс — сообщение корреспондента Reuters, который видел, как лидеры направляются в бомбоубежище в отеле.

Reuters увидел, как африканских посланники ведут в укрытие

Пропагандистские Telegram-каналы также убеждают, что обстрелов нет и сирена умышленно включают, чтобы произвести впечатление:

Пропагандистские каналы убеждают, что сирены включают просто так

А вот подобное сообщение по другому каналу:

Фейки россиян о воздушных тревогах

Такие заявления выглядят циничными на фоне последствий российских обстрелов. В Киевской области в частных домах разрушены крыши, стены, выбиты окна. Двое детей и бабушка пострадали, при чем женщину отбросило ударной волной. По состоянию на данный момент 7 человек обратились к врачам. Повреждены более 30 домов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как звезды отреагировали на ракетную атаку по Киеву.