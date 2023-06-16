Африканцев впечатлило? Переговорщикам показали подбитую технику россиян: эксклюзивные фото

Судя по заинтересованным лицам африканской делегации, её очень впечатлило увиденное

Сегодня, 16 июня, состоялся визит в Украину большой африканской делегации сразу нескольких стран. Африканцы привезли план мирных переговоров с рф. Гостей нашей страны сводили на выставку подбитой российской техники, что расположена Михайловской площади.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал в самом сердце нашей столицы, чтобы показать, как проходит визит гостей из Африки.

Отметим, ранее сегодня представители африканских стран посетили Бучу. А позже в центре столицы им показали сожженные российские "Грады", разбитые танки, грузовики и БМП.

Гости пристально рассматривали уничтоженные машины россиян и не отказывали себе в селфи на их фоне.

Стоит отметить, что за то малое время, что делегаты побывали в Украине они уже и сами прочувствовали российский террор. Напомним, что прямо во время визита делегации по всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за того, что россияне снова выпустили по нам свои ракеты. К счастью, наша ПВО отработала на отлично, но в сети подметили, как россияне решили встретить "мирную инициативу" президента ЮАР.

Для справки: в Киеве сейчас находятся президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Замбии Хакаинде Хичилема, президент Сенегала Маки Салл, президент Коморских Островов Азали Ассумани, премьер Египта Мустафа Мадбули и глава МИД Уганды Джедже Одонго.

Напомним, ранее мы писали о том, как у Зеленского отреагировали на мирную инициативу стран Африки.