Ракетный удар по Украине: выросло число пострадавших в Киевской области

Всем пострадавшим будет оказана медицинская и другая необходимая помощь

Днем 16 июня российские войска обстреляли Киевскую область ракетами и дронами. Количество пострадавших увеличилось до 6 человек, среди которых один ребенок.

Об этом сообщил глава Киевской ОГА Руслан Кравченко. По его словам, все воздушные цели были сбиты, пострадавшие были ранены обломками.

Один из пострадавших получил ранение непосредственно на работе. Мужчина развозил хлеб по местным магазинам. Ему и другим пострадавшим, среди которых пожилая женщина и ребенок, оказывается помощь врачей. Кроме того, в результате падения обломков разрушены три частных дома, а еще 13 нуждаются в капитальном ремонте. Незначительные повреждения зафиксированы в 15 домах и двух хозяйственных здания. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь, отметили местные власти.

"В результате падения обломков возникло воспламенение лесной и травяной подстилки. Все возгорания оперативно локализованы. Оперативные службы продолжают работу на местах. Информация об повреждениях обновляется. Людям оказывается необходимая помощь", — написал Руслан Кравченко.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что атака на Киевскую область была осуществлена во время визита переговорщиков из Африки. По словам Дмитрия Кулебы, обстрелы Украины прямо во время визита делегации — это сообщение Африке, что россия хочет войны больше, чем мира.