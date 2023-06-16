В Киеве слышны мощные взрывы: что известно

Оккупанты атакуют столицу баллистикой

Во время масштабной воздушной тревоги 16 июня, в Киеве прогремел мощный взрыв. Россияне бьют по городу баллистическими ракетами.

Об этом сообщают в соцсетях жители столицы, по данным мэра Киева Виталия Кличко, взрыв произошел в Подольском районе.

"Взрыв в столице. В Подольском районе. В Киев еще летят ракеты", — написал он.

Как сообщили Воздушные Силы ВС Украины, россияне наносят удар по Киеву и области баллистическими ракетами. Людей призывают находиться в укрытиях.

Напомним, немного ранее о звуках взрывов также сообщили жители Днепровского района столицы. Их было слышно и в области. КГВА сообщила о работе ПВО.

"В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", — сказано в сообщении.

Напомним, россия наносит массированный ракетный удар по Киеву в тот момент, когда в столицу с визитом прибыла африканская делегация во главе с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Она приехала в Украину с миротворческой миссией. Теперь высокопоставленные гости смогут прочувствовать на себе, с кем они предлагают "помириться" Украине. Зачем россия бьет по Киеву в момент, когда там находятся лояльные к ней представители Африки — непонятно.