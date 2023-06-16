"Вижу девушек с бантами, бегущими в бомбоубежища": звезды отреагировали на ракетную атаку по Киеву (фото, видео)

16 июня в большинстве украинских школ — последний учебный день

Днем, 16 июня, российские оккупанты в очередной раз выпустили ракеты по областям Украины. Ключевым есть тот факт, что в этот день в большинстве учебных заведений праздновали выпускной, и дети, одетые в торжественные наряды и с цветами, отметили свой последний учебный день в бомбоубежищах.

Рядом со столицей были слышны громкие взрывы от работы ПВО, в одном из районов области были повреждены частные дома. В Киеве поврежденных объектов, домов после ракетной атаки нет. Все же многие учащиеся вынуждены были переждать возможную опасность в метро.

Обстрел 16 июня прокомментировали украинские звезды, среди них известные телеведущие Андрей Бедняков и Анатолий Анатолич (фамилия шоумена Яцечко). В соцсетях мужчины в который раз подчеркнули, настолько россияне "мрази", чтобы губить жизнь невинных малых украинцев.

"Слышу взрывы в Киеве. Громко. Вижу девушек с бантами и с цветами, которые бегут из выпускного в бомбоубежища и поют украинские песни. Они вырастут и будут об этом помнить. А они обязательно вырастут, потому что "Вам не сломить эту страну и этих людей", — грозно обратился к россиянам экс-ведущий шоу "Орел и решка".

В свою очередь Анатолий Анатолич в своем Телеграм-канале "Анатоліч ТРУ" написал: "Они атакуют Киев днем. В последний учебный день наших детей. Зная, что малые сейчас в школе. В вышиванках. Со своими учителями и одноклассниками. россия должна исчезнуть с лица земли. Они опухоль".

Следует добавить, что 16 июня в Киеве с рабочим визитом находилась делегация лидеров стран Африки. На этот раз россияне использовали аэробалистические и крылатые ракеты, а также разведывательные беспилотники. Всего было уничтожено 6 "Кинжалов", 6 "Калибров" и 2 БпЛА.