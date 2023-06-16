Может быть две причины: Зеленский жестко объяснил новый удар путина по Украине

Регулярные обстрелы Украины говорят о том, что россия не стремится к миру, отметил Зеленский и иностранные гости

На фоне ракетного удара по Украине в момент визита переговорщиков из Африки Владимир Зеленский предположил, что путин не контролирует действия своей армии. Второй вариант, который пришел президенту на ум, заключается в том, что российский президент просто не адекватный.

Об этом глава Украины заявил во время брифинга с лидерами африканских стран в Киев. Он задал риторический вопрос о том, о каком диалоге с россией после такого поступка может идти речь.

Владимир Зеленский отметил, что лидеры африканских стран епременно должны обратить внимание на произошедшее. Он подчеркнул, что такие действия росси говорят о том, что политическое руководство страны не готово к миру и хочет полностью уничтожить Украину.

"Президент рф не контролирует свою армию, своих наемников, включая вагнеровцев, потому что они бьют ракетами по лидерам других государств, которые после нас решили поехать в страну, которая сегодня нанесла ракетный удар по ним. Или этот человек не контролирует, или он неадекватен. И у меня много вопросов, какой диалог может быть с этим человеком", – сказал Владимир Зеленский.

В свою очередь президент ЮАР Сирил Рамафоса согласился с украинским президентом и добавил, что обстрелы не способствуют установлению мира.

"Сегодня во время нашего визита мы слышали ракетные удары. Такая деятельность не очень хорошо работает для установления мира, поэтому мы говорим о необходимости деэскалации с обеих сторон с тем, чтобы мир смог наступить и проблема была урегулирована", — заявил он.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что переговорщикам из Африки показали подбитую российскую технику. Они фотографировались на фоне сгоревших танков и с интересом рассматривали экспонаты.