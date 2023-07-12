Загроза для Києва і не тільки: окупанти запустили дрони по Україні

Росіяни продовжують нічний терор

В Україні оголошено чергову повітряну тривогу, яка цього разу накрила низку областей на півночі та в центрі країни, включаючи й Київ.

Як інформує пресслужба Повітряних сил ЗСУ, сирени українці чули через запуски значної кількості ударних безпілотників.

За даними моніторингових груп БПЛА зафіксовано у Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській та Полтавській областях, проте більшість із них рухається у бік Києва.

При цьому найбільшу небезпеку вони становлять для мешканців лівого берега столиці, а також Кропивницькому. На Київщині чули ППО

Як повідомлялося раніше, 4 липня окупанти обстріляли місто Першотравневий у Харківській області. Росіяни вдарили по мирному населенню фугасним снарядом. Поранення отримали понад десять осіб, включаючи дітей.

У ніч на 6 липня окупанти завдали удару по Львову чим обірвали життя чотирьох людей, а ще 34 особи отримали травми. Серед постраждалих є дитина.

Крім того, ми писали, що росіяни вдарили по Миколаєву ракетою "Іскандер-М" у ніч проти 10 липня. Пошкоджено об’єкт інфраструктури, інформації про постраждалих не надходило.