Окупанти заявили, що Крим вночі атакували безпілотники: що відомо

За даними місцевого гауляйтера, над Кримом начебто збили щонайменше 9 дронів

Паніка на Кримському півострові після вибухів на Керченському мосту продовжується — як стверджує окупаційна "влада", в ніч на 18 липня на регіон була здійснена атака невідомими безпілотними апаратами. За даними головного гауляйтера Криму сергія аксьонова, 9 дронів були збиті місцевими силами протиповітряної оборони.

Про це він заявив у своєму Telegram-каналі. Слід зазначити, що українська сторона поки не підтверджувала жодних атак на російські об'єкти на окупованому півострові.

"Вночі на сході Криму силами ППО збиті 9 БПЛА, ще 19 — подавлені засобами РЕБ", — стверджує аксьонов.

Також гауляйтер додав, що постраждалих унаслідок атаки начебто немає, і подякував російським загарбникам за "чітку та злагоджену роботу".

Слід зазначити, що жодних повідомлень про вибухи, які б мали чути жителі Криму в разі роботи засобів ППО, у місцевих Telegram-пабліках немає. Однак при цьому всі російські медіа вже рознесли повідомлення аксьонова, демонструючи його, як черговий доказ "перемоги" армії рф.

Не виключено, що це також спроба російської сторони дещо збити рівень уваги до нічної атаки окупантів по Україні, зокрема південних регіонах. Як відомо, кілька областей були атаковані БПЛА та крилатими ракетами, очікується звіт по наслідках від Повітряних Сил.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, де саме на Кримському мосту напередодні прозвучали вибухи.

Також ми писали, що пошкодження переправи видно навіть на супутникових знімках.