Спікер Міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, боєць ЗСУ Михайло Макарук розповів "Телеграфу", чого чекати далі

Йде друга доба після другого підриву Кримського мосту. В Офісі президента розмірковують про можливі наслідки, посилення російських атак.

Але ці наслідки вже є. Противник цілеспрямовано атакує порти Одеси та Миколаєва. Навряд чи це випадково збіглося з виходом рф із зернової угоди.

Втім, є інші наслідки. Порушується логістика Південного військового угруповання військ противника. Мова йде про Мелітопольський, Бердянський, Кримський напрямки.

Мабуть, найточніше ситуацію прокоментував речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, нагадавши слова голови ГУР Кирила Буданова, що "Кримський міст – конструкція там зайва".

Зрозуміло, росіяни брязкають зброєю та новими грізними заявами. Але тут цікаво згадати ті картинки, які вони представили минулої осені після першого підриву Кримського мосту.

Тоді окупанти розповідали про потужний радіоелектронний захист. І літаки Іл-20, і наземні станції базування, і корвети, протидиверсійні катери, і наземні станції ППО. І якось весь цей мильна бульбашка сама собою луснула.

У результаті навіть потужні "ватні" пропагандистські паблики нині виють. Як так, велику "расєюшку" поставили навколішки! Знову… А де те, що було на картинках? Де велич російської зброї?

А може, нічого й не було. Традиційні для рф "потьомкінські села". Адже це в них практикується не тільки на "гражданці", а й в армії.

На тлі того, що відбувається на Південному напрямку, удар по Кримському мосту – сильний хід. Командувача 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу генерал-майора івана попова зняли з посади не просто так. І не за нібито гірку правду. А тому, що він неграмотно розрахував резерви. І зараз росіяни розконсервують навіть ті, які мали стояти на захисті Кримського перешийка. І в авральному порядку перекидають їх на фронт, зокрема під Старомайорське.

При цьому вони точно продовжуватимуть штурмувати Куп’янськ, оскільки зібрали величезну кількість живої сили, техніки, артилерії. Але й там у них справи не надто рухаються. Наше командування діє наперед.

Чого чекати далі? Масовану ракетну атаку – як мінімум. Її з використанням десятків ракет не було давно. Противник явно накопичує цей потенціал.

Тож найближчим часом слід бути готовими до потужного обстрілу. З, швидше за все, мінімальними наслідками для нас (слава ППО!). Але нерви українцям, особливо цивільним, росіяни, звичайно, потріпають.