Спикер Международного волонтерского сообщества InformNapalm, боец ВСУ Михаил Макарук рассказал "Телеграфу", чего ждать дальше

Идут вторые сутки после второго подрыва Крымского моста. В Офисе президента рассуждают о возможных последствиях, об ужесточении российских атак.

Но эти последствия уже есть. Противник целенаправленно атакует порты Одессы и Николаева. Вряд ли это случайно совпало с выходом рф из зернового соглашения.

Впрочем, есть и другие последствия. Нарушается логистика Южной военной группировки войск противника. Речь о Мелитопольском, Бердянском, Крымском направлениях.

Пожалуй, наиболее точно ситуацию прокомментировал спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, напомнив слова главы ГУР Кирилла Буданова, что "Крымский мост – конструкция там лишняя".

Понятно, россияне бряцают оружием и новыми грозными заявлениями. Но тут интересно вспомнить те картинки, которые они представили прошлой осенью, после первого подрыва Крымского моста.

Тогда оккупанты рассказывали о мощной радиоэлектронной защите. И самолеты Ил-20, и наземные станции базирования, и корветы, и противодиверсионные катера, и наземные станции ПВО. И как-то весь этот мыльный пузырь сам по себе лопнул.

В итоге даже мощные "ватные" пропагандистские паблики сейчас воют. Как так, великую рассеюшку поставили на колени! Опять… А где то, что было на картинках? Где величие русского оружия?!

А, может, ничего и не было. Традиционные для россии "потемкинские деревни". Это ведь у них практикуется не только на гражданке, но и в армии.

На фоне происходящего на Южном направлении, удар по Крымскому мосту – сильный ход. Командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-майора ивана попова сняли с должности не просто так. И не за якобы горькую правду. А потому что он неграмотно рассчитал резервы. И сейчас россияне расконсервируют даже те, которые должны были стоять на защите Крымского перешейка. И в авральном порядке перебрасывают их на фронт, в том числе под Старомайорское.

При этом они точно продолжат штурмовать Купянск, поскольку собрали огромное количество живой силы, техники, артиллерии. Но и там у них дела не особо движутся. Наше командование действует наперед.

Чего ждать дальше? Массированную ракетную атаку – как минимум. Ее, с использованием десятков ракет, не было давно. Противник явно накапливает данный потенциал.

Так что в ближайшее время следует быть готовыми к мощному обстрелу. Со, скорее всего, минимальными последствиями для нас (слава ПВО!). Но нервы украинцам, особенно гражданским, россияне, конечно, потреплют.