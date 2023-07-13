Рассказал правду: в россии генерала отстранили из-за доклада о ситуации на фронте
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Генерал пожаловался на потери от украинской артиллерии
В россии командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-майора ивана попова отстранили от выполнения обязательств "из-за правды".
Как информирует телеграм-канал BAZA, российский военачальник рассказал о реальном положении дел на фронте из-за чего был обвинен в "дезинформации".
Сам попов в своем аудиообращении объяснил, что у него был выбор "смалодушничать и сказать старшему начальству то, что они хотели услышать, либо назвать все своими именами и доложить о проблемах". По его словам, он выбрал второй вариант и рассказал о проблемах россиян с контрбатарейной борьбой, артразведкой и об эффективности украинской артиллерии.
"В связи с этим, старшие начальники, видимо, почувствовали во мне опасность какую-то и стремительно, за один день, состряпали приказ, министр обороны подписал распоряжение и от меня избавились", — объяснил ситуацию попов.
В связанных с ЧВК "Вагнера" сообщают, что доклад попова был направлен лично главе российского генштаба валерию герасимову, который в ответ заявил, что тот "занимается дезинформацией и паникерством".
Как сообщалось ранее, в Краснодаре застрелили 42-летнего замначальника городского отдела по мобилизационной работе станислава ржицкого, который мог быть причастен к запускам "Калибров" по Украине.