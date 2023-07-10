Обстреливал Украину "Калибрами": в россии неизвестный расстрелял экс-капитана подлодки

Киллер долго следил за военным, чтобы выучить его маршрут

В российском городе Краснодар застрелили 42-летнего замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Нападавший подкараулил военного на пробежке, а затем скрылся в неизвестном направлении.

Об этом сообщают российские СМИ. Нападавшего сейчас ищут, объявлен план перехват.

Инцидент произошел утром 10 июля, когда Ржицкий отправился на пробежку. Неизвестный подкараулил его на одной из точек маршрута возле спорткомплекса "Олимп" и четыре раза выстрелил в грудь и спину, после чего сбежал. Но выяснить причину смерти профессиональные следователи смогли не сразу.

Как сообщает Telegram-канал Baza, сперва эксперт заявил, что у погибшего четыре ножевых ранения, и лишь к 17:00 стало ясно, что военный был застрелен. При этом, в теле погибшего было обнаружено две пули калибра 9 миллиметров. Сотрудникам полиции пришлось еще раз возвращаться на место преступления, чтобы отыскать остальные две пули и другие улики. Возбуждено дело по статье "Убийство".

Еще один российский Telegram-канал Shot сообщил, что убийство капитана 2-го ранга и экс-командира подлодки "Краснодар" было спланировано заранее. Киллер долго выслеживал жертву и выучил его маршрут передвижения. Однако правоохранители пока не могут найти ни одну камеру наружного наблюдения, на которую мог бы попасть момент преступления.

После убийства в Краснодаре был объявлен план перехват, поиски исполнителя продолжаются в эти минуты. Пока что улик у следствия крайне мало — допрошены сотрудники спорткомплекса "Олимп", однако никто из них ничего не видел. Сообщается также, что Ржицкий мог быть причастен к запускам "Калибров" по территории Украины.

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