Обстрілював Україну "Калібрамі": у росії невідомий розстріляв екскапітана підводного човна

Кіллер довго стежив за військовим, щоб вивчити його маршрут

У російському місті Краснодар застрелили 42-річного заступника начальника міського відділу з мобілізаційної роботи Станіслава Ржицького. Нападник підстеріг військового на пробіжці, а потім втік у невідомому напрямку.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Нападника зараз шукають, оголошено план перехоплення.

Інцидент стався вранці 10 липня, коли Ржицький вирушив на пробіжку. Невідомий підстеріг його на одній із точок маршруту біля спорткомплексу "Олімп" і чотири рази вистрілив у груди та спину, після чого втік. Але з’ясувати причину смерті професійні слідчі змогли не одразу.

Як повідомляє Telegram-канал Baza, спочатку експерт заявив, що у загиблого чотири ножові поранення, і лише близько 17:00 стало зрозуміло, що військового застрелили. При цьому у тілі загиблого було виявлено дві кулі калібру 9 міліметрів. Співробітникам поліції довелося ще раз повертатися на місце злочину, щоб відшукати решту двох куль і інших доказів. Порушено справу за статтею "Вбивство".

Ще один російський Telegram-канал Shot повідомив, що вбивство капітана 2-го рангу та екскомандира підводного човна "Краснодар" було сплановано заздалегідь. Кіллер довго стежив за жертвою і вивчив його маршрут пересування. Проте правоохоронці поки що не можуть знайти жодної камери зовнішнього спостереження, на яку міг би потрапити момент злочину.

Після вбивства в Краснодарі було оголошено план перехоплення, пошуки виконавця тривають у ці хвилини. Поки що доказів у слідства вкрай мало — допитано співробітників спорткомплексу "Олімп", проте ніхто з них нічого не бачив. Повідомляється також, що Ржицький міг бути причетним до запусків "Калібрів" територією України.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на фронті ЗСУ ліквідували футбольного суддю. Йому пророкували серйозне майбутнє у спортивній кар’єрі, але він вирішив піти вбивати українців.