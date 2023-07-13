Розповів правду: у росії генерала усунули через доповідь про ситуацію на фронті

Генерал поскаржився на втрати від української артилерії

У росії командувача 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу генерал-майора івана попова усунули від виконання зобов’язань "через правду".

Як інформує телеграм-канал BAZA, російський воєначальник розповів про реальний стан справ на фронті, через що був звинувачений у "дезінформації".

Сам попов у своєму аудіообігу пояснив, що у нього був вибір "побоятись і сказати старшому начальству те, що вони хотіли почути, або назвати все своїми іменами та доповісти про проблеми". За його словами, він обрав другий варіант і розповів про проблеми росіян із контрбатарейною боротьбою, артрозвідкою та про ефективність української артилерії.

"У зв’язку з цим старші начальники, мабуть, відчули в мені небезпеку якусь і стрімко, за один день, приготували наказ, міністр оборони підписав розпорядження і мене позбулися", — пояснив ситуацію попов.

У пов’язаних із ПВК "Вагнера" повідомляють, що доповідь попова була направлена особисто голові російського генштабу валерію герасимову, який у відповідь заявив, що той "займається дезінформацією та панікерством".

Іван попів

Як повідомлялося раніше, у Краснодарі застрелили 42-річного заступника начальника міського відділу з мобілізаційної роботи станислава ржицького, який міг бути причетний до запусків "Калібрів" по Україні.