Звуки детонації чути за десятки кілометрів: у Криму вночі прилетіло по полігону (відео)

Російські військові перекрили дороги та всі виїзди в районі

Рано-вранці 19 липня в окупованому Криму пролунала серія вибухів. Попередньо, там був приліт по Старокримському полігону в районі села Кринички в Кіровському районі.

Як пише Telegram-канал "Кримський вітер", внаслідок влучання відбулася детонація боєприпасів.

За даними джерела, всього тут зафіксовано три прильоти.

Звуки детонації чути навіть у Феодосії, яка розташована за десятки кілометрів від епіцентру подій.

"Місцеві жителі розповідають про гучну канонаду… Російські військові перекрили дороги і всі виїзди, які йдуть повз Старокримський полігон у бік "Тавриди", — пише джерело.

На опублікованих кадрах також можна побачити яскраву заграву в районі одного із сусідніх сіл.

Окупаційна влада поки не коментувала події. Також немає інформації про можливі жертви прильотів.

Чекаємо на офіційне підтвердження від Генштабу Збройних сил України.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 19 липня ворог запустив у бік України кілька груп "шахедів". Вибухи чули на Одещині, Київщині та Житомирщині.