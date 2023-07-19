В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: в чому причина

Українців закликали бути у безпечних місцях

В Україні після опівночі було оголошено масштабну повітряну тривогу, у східних, північних та центральних областях.

Як інформує пресслужба Повітряних сил ЗСУ, це пов’язано з активністю стратегічних бомбардувальників Ту-22м3 та високим ризиком запуску крилатих ракет.

UPD: Хоча пуски із бомбардувальників не підтвердилися, проте ракети були запущені з моря по південних областях.

При цьому моніторингові групи повідомляють, що окрім загрози застосування ракет з Курської та Брянської областей, до України наближаються російські ударні безпілотники, які можуть досягти південних областей ближче до першої години ночі. Ще одна група зайшла до повітряного простору України з боку Сумської області.

Як відомо, основною зброєю літаків Ту-22м3 є ракети Х-22, які мають високу потужність, але низьку точність. Тому ці ракети в Україні здобули погану славу руйнівника цивільних об’єктів. Наприклад, такою у січні було зруйновано багатоповерхівку у Дніпрі, внаслідок чого загинули не менше 46 осіб.

Як повідомлялося раніше, росіяни вдарили по Миколаєву ракетою "Іскандер-М" у ніч проти 10 липня. Пошкоджено об’єкт інфраструктури, інформації про постраждалих не надходило.

А в ніч на 12 липня ударні безпілотники атакували Черкаську область, через що сталася пожежа в нежитловій будівлі неподалік обласного центру. Обійшлося без постраждалих.

У ніч на 13 липня потужні вибухи було чутно у Києві, коли окупанти здійснили масовий запуск дронів по території нашої країни.