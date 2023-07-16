Тисячі буде покарано, сотні тисяч — депортовано: у Зеленського розповіли, що відбуватиметься у Криму після деокупації

Багатьом росіянам доведеться залишити Крим після деокупації, а колаборантів неодмінно покарають

Після звільнення Кримського півострова від окупації звідти буде виселено величезну кількість росіян, а багатьох колаборантів притягнуто до відповідальності.

Про це в інтерв’ю Newsweek розповіла постійний представник президента України в АР Крим Таміла Ташева.

Вона нагадала, що після початку окупації Криму росія зайнялася активним переселенням туди своїх людей, а тому після звільнення приблизно від 500 до 800 тисяч росіян будуть примусово витворені на їхню історичну батьківщину.

"Багато хто буде притягнутий до відповідальності, але це будуть не мільйони і навіть не сотні тисяч. Це буде, можливо, 10 тисяч осіб", — зазначила вона.

Ташева зазначає, що реінтеграція півострова легким процесом не буде. За її словами, Україна вже зараз веде переговори зі своїми громадянами та організаціями, попереджаючи їх про відповідальність за колабораціонізм та радячи тимчасово покинути півострів, якщо їх примушуватимуть до співпраці з росією.

Крім того, постпред в АРК повідомила, що зараз тривають роботи над створенням законодавчої бази для проведення люстрації тих чиновників, які пішли на угоду з окупантами. Ташева зазначила, що їм як мінімум на кілька років заборонять обіймати будь-які важливі посади.

Як повідомлялося раніше, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що має намір звільнити Крим від окупантів, навіть у разі, якщо союзники будуть з цим незгодні. Український генерал пообіцяв зробити це, як тільки буде можливість.