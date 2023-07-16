Тысячи будут наказаны, сотни тысяч — депортированы: у Зеленского рассказали, что будет происходить в Крыму после деоккупации

Многим россиянам придется покинуть Крым после деоккупации, а коллаборантов непременно накажут

После освобождения Крымского полуострова от оккупации оттуда будет выселено огромное количество россиян, а многих коллаборантов притянут к ответственности.

Об этом рассказала в интервью Newsweek постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева.

Она напомнила, что после начала оккупации Крыма россия занялась активным переселением туда своих людей, а потому после освобождения примерно от 500 до 800 тысяч россиян будут принудительно выдворены на их историческую родину.

"Многие будут привлечены к ответственности, но это будут не миллионы и даже не сотни тысяч. Это будет, может быть, 10 тысяч человек", — отметила она.

При этом Ташева отмечает, что реинтеграция полуострова легким процессом не будет. По ее словам, Украина уже сейчас ведет переговоры со своими гражданами и организациями, предупреждая их об ответственности за коллаборационизм и советуя временно покинуть полуостров, если их будут принуждать к сотрудничеству с россией.

Кроме того, постпред в АРК сообщила, что сейчас идут работы над созданием законодательной базы, для проведения люстрации тех чиновников, которые пошли на сделку с оккупантами. Ташева отметила, что им, как минимум, на несколько лет запретят занимать любые важные должности.

Как сообщалось ранее, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что твердо намерен освободить Крым от оккупантов, даже в случае, если союзники будут с этим несогласны. Украинский генерал пообещал сделать это, как только выдастся возможность.