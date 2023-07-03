Зеленский сказал, без чего не будет победы: "Не можем этого представить"
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конечной целью является освобождение временно оккупированного Кріма.
Об этом он сказал в интервью CNN.
"Мы не можем представить Украину без Крыма. И пока Крым находится под российской оккупацией, это означает только одно: война еще не окончена", — сказал он.
На вопрос о том, существует ли сценарий, при котором может быть мир без Крыма, он ответил следующее:
"Тогда это не будет победа".
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