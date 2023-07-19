Это первый этап: эксперт объяснил, зачем ВСУ ударили по Старокрымскому полигону

Такие удары нужны для вывода из строя логистической составляющей, которая делает невозможным передислокацию личного состава врага и использование боекомплекта и горюче-смазочных материалов

Ночной прилет по Старокрымскому полигону в районе села Кринички в Кировском районе во временно оккупированном Крыму входит в первый этап каскадного планирования наступательных операций, парализующих нормальную логистику оккупационной армии.

Политолог, военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев рассказал "Телеграфу ", что означают ночные взрывы на Старокрымском полигоне и является ли это критическим объектом в инфраструктуре захватчиков.

- Взрывы на Старокрымском полигоне. Как повлияет это событие на военные возможности оккупантов?

Это не первая "бавовна" в Крыму. Подобный характер нанесения ударов по инфраструктуре оккупационной армии на полуострове говорит о том, что слова Залужного не расходятся с действием. Когда он заявляет, что его никто не остановит в вопросе деоккупации Крыма, становится ясно, что эти слова подтверждаются реальными делами.

Нанесение ударов по тыловой инфраструктуре следует считать по классификации НАТО, первым этапом каскадного характера планирования наступательных операций. Речь о нанесении превентивных ударов по местам постоянной дислокации личного состава, составам по бк и местам сосредоточения техники. То есть выводится из строя логистическая составляющая, которая делает невозможным передислокацию личного состава врага и использование боекомплекта и горюче-смазочных материалов. Это мы и наблюдаем в течение последней недели на полуострове.

Характер и география "хлопка" достаточно разные: начиная от нанесения ударов морскими беспилотниками, БПЛА по Черноморскому флоту, Крымскому мосту, военной инфраструктуре.

– Такой комплексный характер нанесения ударов, это предпосылка наступления на южном направлении?

Я же говорю, что у НАТО есть такое понятие, как "каскадный характер планирования наступательных операций". В отличие от советской тактики, никто не поднимает войска в штыковую атаку, а сначала превращается в лунный пейзаж тыловая инфраструктура оккупантов. Это первый этап планирования наступательных операций, который парализует нормальную логистику оккупационной армии. Не дает возможность оперативно опрокидывать резервы и к линии боевого столкновения. А потом уже идет подготовка, оперативное развертывание и самая наступательная операция. То есть три этапа. Происходящее сейчас – первый этап.

– Именно Старокрымский полигон, где раздались взрывы, насколько критический объект в инфраструктуре оккупантов?

Там все критично. Крым превращен в сплошную милитарную базу. Количество оккупационной армии увеличено в разы, по сравнению с 2014 годом. Гражданская инфраструктура используется как прикрытие для военных баз. Поэтому говорить, что именно этот критический объект и нанесение ударов по нему кардинально повлияет на оккупантов, нельзя.

ГУР к этому отношению нет. Совершенно. Речь идет о нанесении ударов или Storm Shadow, или аналогичными. Имеется модифицированная версия С-200. Это ЗРК, но в последнее время он используется для нанесения ударов по наземным целям.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 17 июля на Крымском мосту раздались взрывы. Позже стало известно, что один из пролетов моста был серьезно поврежден и не подлежит восстановлению. Также было разрушено несколько опор.