Звуки детонации слышны за десятки километров: в Крыму ночью прилетело по полигону (видео)

Российские военные перекрыли дороги и все выезды в районе

Ранним утром 19 июля в оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Предварительно, там был прилет по Старокрымскому полигону в районе села Кринички в Кировском районе.

Как пишет Telegram-канал "Крымский ветер", в результате попадания произошла детонация боеприпасов.

По данным источника, всего здесь зафиксировано три прилета.

Звуки детонации слышны даже в Феодосии, которая расположена в десятках километров от эпицентра событий.

"Местные жители рассказывают о громкой канонаде… Российские военные перекрыли дороги и все выезды, которые идут мимо Старокрымского полигона в сторону "Тавриды", — пишет источник.

На опубликованных кадрах также можно увидеть яркое зарево в районе одного из соседних сел.

Оккупационные власти пока не комментировали события. Также нет информации о возможных жертвах прилетов.

Ждем официального подтверждения от Генштаба.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 19 июля враг запустил в сторону Украины несколько групп "шахедов". Взрывы слышали в Одесской, Киевской и Житомирской областях.