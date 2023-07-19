Звуки детонации слышны за десятки километров: в Крыму ночью прилетело по полигону (видео)
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Российские военные перекрыли дороги и все выезды в районе
Ранним утром 19 июля в оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Предварительно, там был прилет по Старокрымскому полигону в районе села Кринички в Кировском районе.
Как пишет Telegram-канал "Крымский ветер", в результате попадания произошла детонация боеприпасов.
По данным источника, всего здесь зафиксировано три прилета.
Звуки детонации слышны даже в Феодосии, которая расположена в десятках километров от эпицентра событий.
"Местные жители рассказывают о громкой канонаде… Российские военные перекрыли дороги и все выезды, которые идут мимо Старокрымского полигона в сторону "Тавриды", — пишет источник.
На опубликованных кадрах также можно увидеть яркое зарево в районе одного из соседних сел.
Оккупационные власти пока не комментировали события. Также нет информации о возможных жертвах прилетов.
Ждем официального подтверждения от Генштаба.
Ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 19 июля враг запустил в сторону Украины несколько групп "шахедов". Взрывы слышали в Одесской, Киевской и Житомирской областях.