В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: в чем причина

Украинцев призвали быть в безопасных местах

В Украине после полуночи была объявлена масштабная воздушная тревога, в восточных, северных и центральных областях.

Как информирует пресс-служба Воздушных сил ВСУ, это связано с активностью стратегических бомбардировщиков Ту-22м3 и высоким риском запуска крылатых ракет.

При этом мониторинговые группы сообщают, что помимо угрозы применения ракет из Курской и Брянской областей, к Украине приближаются российские ударные беспилотники, которые могут достичь южных областей ближе к часу ночи. Еще одна группа зашла в воздушное пространство Украины со стороны Сумской области.

Как известно, основным оружием самолетов Ту-22м3 являются ракеты Х-22, которые обладают высокой разрушительной мощью, но низкой точностью. Поэтому эти ракеты в Украине снискали дурную славу разрушителя гражданских объектов. Например, таковой в январе была разрушена многоэтажка в Днепре, вследствие чего погибли не менее 46 человек.

Как сообщалось ранее, россияне ударили по Николаеву ракетой "Искандер-М" в ночь на 10 июля. Поврежден объект инфраструктуры, информации о пострадавших не поступало.

А в ночь на 12 июля ударные беспилотники атаковали Черкасскую область из-за чего произошел пожар в нежилом здании неподалеку от областного центра. Обошлось без пострадавших.

В ночь на 13 июля мощные взрывы были слышны в Киеве, когда оккупанты совершили массовый запуск дронов по территории нашей страны.