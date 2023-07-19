В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: в чем причина
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Украинцев призвали быть в безопасных местах
В Украине после полуночи была объявлена масштабная воздушная тревога, в восточных, северных и центральных областях.
Как информирует пресс-служба Воздушных сил ВСУ, это связано с активностью стратегических бомбардировщиков Ту-22м3 и высоким риском запуска крылатых ракет.
При этом мониторинговые группы сообщают, что помимо угрозы применения ракет из Курской и Брянской областей, к Украине приближаются российские ударные беспилотники, которые могут достичь южных областей ближе к часу ночи. Еще одна группа зашла в воздушное пространство Украины со стороны Сумской области.
Как известно, основным оружием самолетов Ту-22м3 являются ракеты Х-22, которые обладают высокой разрушительной мощью, но низкой точностью. Поэтому эти ракеты в Украине снискали дурную славу разрушителя гражданских объектов. Например, таковой в январе была разрушена многоэтажка в Днепре, вследствие чего погибли не менее 46 человек.
Как сообщалось ранее, россияне ударили по Николаеву ракетой "Искандер-М" в ночь на 10 июля. Поврежден объект инфраструктуры, информации о пострадавших не поступало.
А в ночь на 12 июля ударные беспилотники атаковали Черкасскую область из-за чего произошел пожар в нежилом здании неподалеку от областного центра. Обошлось без пострадавших.
В ночь на 13 июля мощные взрывы были слышны в Киеве, когда оккупанты совершили массовый запуск дронов по территории нашей страны.