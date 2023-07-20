Не так далеко від Москви: безпілотник атакував російський аеродром (карта)

Інформації про постраждалих та руйнування немає

Аеродром у Рязанській області росії зазнав атаки невідомих БПЛА, які були виготовлені кустарним способом. Ким його було запущено і з якою метою росіяни не повідомляють.

Інформацію про це передає Telegram-канал Baza. Відомо, що атака сталася близько 03:00 уночі 20 липня.

На аеродромі вночі 20 липня пролунав вибух, проте спалаху не було. На ранок біля стоянки літаків у Московському районі області було виявлено наслідки вибуху — вирва діаметром 10 см, глибиною 1,5 см. За попередньою інформацією, вибухнув не професійний БПЛА, а саморобний дрон. Інфомації про постраждалих чи пошкодження не надходило.

Наголошується, що у Міноборони росії ніяк не прокоментували цей інцидент. Влада регіону також мовчить. Фото чи відео з місця вибуху також відсутні.

Варто додати, що Рязанська область знаходиться за 190 км від Москви і приблизно за 540 км від кордону з Україною (Сумської області).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що запаси БК на Старокримському полігоні детонують другий день. Проте окупаційна "влада" досі не називає причину пожежі.