Як виглядає "Москва-сіті" після удару дронами: фото, відео та нові подробиці

З вежі "IQ-кварталу" евакуювали людей

Нічна атака безпілотників на "Москва-сіті" підняла навколо себе багато галасу та обговорень. Тим часом у мережі з’явилися нові подробиці події та безліч свіжих відео та фото з місця події.

Як повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС, посилаючись на екстрені служби, вибух стався у будівлі "IQ-кварталу", розташованого в "Москва-сіті".

"В результаті хлопка на рівні 5-6 поверху 50-поверхової будівлі на Пресненській набережній, 10с2 порушено скління Потерпілих немає. Пожежі не було", — сказав співрозмовник агентства.

За його словами, з вежі "IQ-кварталу" у "Москва-сіті" після події почали евакуювати людей.

Водночас мер Москви Сергій Собянін заявляє, що внаслідок атаки БПЛА на кількох вежах пошкоджено фасад.

"Сьогодні вночі здійснено атаку українських безпілотників. Незначно пошкоджено фасади на двох офісних вежах Сіті. Жертв та постраждалих немає", - написав він.

Зазначимо, що у будівлі знаходився офіс Міністерства цифрового розвитку рф. Після вибухів перехожі виявили відповідну документацію, яка розлетілася вулицями.

До речі, у мережі повідомляють про одного потерпілого. Водночас у міноборони рф цю інформацію не підтвердили й не спростували.

Також Telegram-канал Mash опублікував момент атаки безпілотника вежею IQ Квартал у "Москва-сіті" з вікна салону краси навпроти.

Зазначимо, що в неділю вночі, 30 липня, в районі веж "Москва-сіті" пролунали потужні вибухи. Пізніше стало відомо, що внаслідок пригоди було пошкоджено 10 поверх 2 вежі IQ-кварталу. Другий удар припав на нижній поверх іншої будівлі у межах "Москва-сіті". У мережі повідомили про одного постраждалого.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 30 липня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. За інформацією міністерства оборони рф, на півострів було здійснено масовану атаку дронами.