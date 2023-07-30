Рахунок йде на десятки безпілотників: окупанти повідомили про масовану атаку на Крим

Частина БПЛА зазнала аварії в акваторії Чорного моря та мису Тарханку

Вночі в тимчасово окупованому Криму пролунала низка вибухів через роботу протиповітряної оборони по нібито безпілотних літальних об’єктах.

Така заява була опублікована в офіційному Telegram-каналі міністерства оборони росії в неділю 30 червня.

"Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку двадцятьма п’ятьма безпілотними літальними апаратами літакового типу по об’єктах на території півострова Крим", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що засоби протиповітряної оборони нібито було збито 16 безпілотних літальних апаратів. Натомість у відомстві поспішили звинуватити в усьому Україну.

"Ще дев’ять українських безпілотників пригнічені засобами радіоелектронної боротьби й, не досягнувши мети, зазнали краху в акваторії Чорного моря та мису Тарханкут", — сказали в міноборони.

Водночас у відомстві наголосили, що руйнувань нібито немає. Також внаслідок події ніхто не постраждав.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на початку червня Крим атакували безпілотні літальні апарати. Приблизно о 4 годині ранку його було збито. В результаті постраждало кілька приватних будинків у Джанкої отримали пошкодження.