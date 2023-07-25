Руйнування Кримського мосту після вибуху: москва зробила заяву

З'явився новий документ щодо ремонтних робіт

Уряд росії змінив строки відновлення Кримського мосту після чергової атаки по ньому, перенісши кінцеву дату завершення робіт на 31 грудня поточного року.

Відповідне розпорядження уряду країни-агресора було опубліковано на порталі правової інформації. Раніше в цьому документі було зазначено строк — 1 липня 2023 року.

Варто зазначити, що спочатку розпорядження було видано у жовтні 2022 року, після раптового "хлопка" на Кримському мосту. Причиною вибуху тоді стала детонація вибухівки у вантажівці, яка рухалася до Криму з території рф. Тоді виконавцем робіт на Кримському мості було обрано "Нижньоангарськтрансбуд".

Проте вже в ніч на 17 липня на об’єкті сталася нова вибухова подія. Внаслідок цього автомобільна частина мосту отримала значні пошкодження. Так, у зв’язку з необхідністю поновлення ремонтних робіт було ухвалено рішення продовжити строк відновлення мосту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 5 травня поточного року росіяни повідомили про відновлення залізничних колій на Кримському мосту і запуск другої залізничної гілки, який нібито було здійснено "з випередженням графіка". Реакція українців на таку інформацію не забарилася.