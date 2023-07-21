Буде знищено: заява Зеленського про долю кримського мосту викликала істерику у росіян

Міст є важливим маршрутом постачання для російських окупантів

Незаконно побудований росіянами міст через Керченську протоку, який з’єднує Крим та росію, неодмінно буде зруйновано.

Як розповів президент України Володимир Зеленський під час виступу на Аспенському безпековому форумі.

За його словами, Україна має на меті деокупацію захопленого росіянами півострова, а тому "Кримський міст" має бути зруйнований.

"Це не просто логістичний шлях. Це шлях для підживлення війни боєприпасами, а постачання йдуть щодня", — сказав він.

Крім того, президент нагадав, що міст був збудований з порушенням усіх можливих міжнародних норм, а тому він є очевидною ціллю для України.

"А кожна ціль, яка несе війну, а не мир, має бути знищена", — сказав Зеленський.

Звичайно ж російська аудиторія від такої заяви розлютилася і почала видавати в мережу вологі фантазії на тему ударів по Києву та Одесі, а також вбивства Зеленського.

Як повідомлялося раніше, удару по мосту було завдано вранці 17 липня, внаслідок чого було обрушено один із прольотів автомобільної частини мосту. Після цього в СБУ відреагували на подію віршем, а пізніше додали, що міжнародні норми дозволяють завдавати ударів по транспортних артеріях супротивника.

Примітно, що за традицією, що вже склалася, у росіян у Криму виникла паніка і вони влаштували масову втечу з півострова.