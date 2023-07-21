Будет уничтожен: заявление Зеленского о судьбе крымского моста вызвало истерику у россиян
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Мост является важным маршрутом снабжения для российских оккупантов
Незаконно построенный россиянами мост через Керченский пролив, который соединяет Крым и россию, непременно будет разрушен.
Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Аспенском форуме по безопасности.
По его словам, Украина ставит целью деоккупацию захваченного россиянами полуострова, а потому "крымский мост" должен быть разрушен.
"Это не просто логистический путь. Это путь для подпитки войны боеприпасами и поставки идут ежедневно", — сказал он.
Кроме того, президент напомнил, что мост был построен с нарушением всех возможных международных норм, а потому он является очевидной целью для Украины.
"А каждая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть уничтожена", — сказал Зеленский.
Конечно же российская аудитория от такого заявления пришла в ярость и начала исторгать из себя влажные фантазии на тему ударов по Киеву и Одессе, а также убийства Зеленского.
Как сообщалось ранее, удар по мосту был нанесен утром 17 июля, вследствие чего был обрушен один из пролетов автомобильной части моста. После этого в СБУ отреагировали на происшествие стихом, а позже добавили, что международные нормы позволяют наносить удары по транспортным артериям противника.
Примечательно, что по уже сложившейся традиции у россиян в Крыму возникла паника и они устроили массовый побег из полуострова.