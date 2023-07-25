Разрушения Крымского моста после взрыва: москва сделала заявление

Появился новый документ насчет ремонтных работ

Правительство россии изменило сроки восстановления Крымского моста после очередной атаки по нему, перенеся конечную дату завершения работ на 31 декабря текущего года.

Соответствующее распоряжение правительства страны-агрессора было опубликовано на портале правовой информации. Ранее в этом документе был указан срок — 1 июля 2023 года.

Стоит отметить, что изначально распоряжение было издано в октябре 2022 года, после внезапной "бавовны" на Крымском мосту. Причиной хлопка тогда стала детонация взрывчатки в грузовике, который двигался в Крым с территории рф. Тогда исполнителем работ на Крымском мосту был выбран "Нижнеангарсктрансстрой".

Однако уже в ночь на 17 июля на объекте случилось новое взрывное происшествие. В результате автомобильная часть моста получила значительные повреждения. Так, в связи с необходимостью возобновления ремонтных работ было принято решение продлить срок восстановление моста.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 5 мая текущего года россияне сообщили о восстановлении ж/д путей на Крымском мосту и запуске второй ЖД-ветки, который якобы был совершен "с опережением графика". Реакция украинцев на такую информацию не заставила себя долго ждать.