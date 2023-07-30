Как выглядит "Москва-сити" после удара дронами: фото, видео и новые подробности

Из башни "IQ-квартала" эвакуировали людей

Ночная атака беспилотников на "Москва-сити" подняла вокруг себя много шума и обсуждений. Тем временем в сети появились новые подробности происшествия и множество свежих видео и фото с места происшествия.

Как сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС, ссылаясь на экстренные службы, взрыв произошел в здании "IQ-квартала", расположенного в "Москва-Сити".

"В результате хлопка на уровне 5-6 этажа 50-этажного здания на Пресненской набережной, 10с2 нарушено остекление Пострадавших нет. Пожара не последовало", — сказал собеседник агентства.

По его словам, из башни "IQ-квартала" в "Москва-сити" после происшествия начали эвакуировать людей.

В то же время мэр москвы Сергей Собянин заявляет, что в результате атаки БПЛА на нескольких башнях поврежден фасад.

"Сегодня ночью совершена атака украинских беспилотников. Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити. Жертв и пострадавших нет", — написал он.

Отметим, что в здании находился офис Министерства цифрового развития рф. После взрывов прохожие обнаружили соответствующую документацию, которая разлетелась по улицам.

К слову, в сети сообщают об одном пострадавшем. В то же время в минобороны рф эту информацию не подтвердили и не опровергли.

Также Telegram-канал Mash опубликовал момент атаки беспилотника по башне IQ Квартал в Москва-сити из окна салона красоты напротив.

Отметим, что в воскресенье ночью, 30 июля, в районе башен "Москва-Сити" прогремели мощные взрывы. Позже стало известно, что в результате происшествия был поврежден 10 этаж 2 башни IQ-квартала. Второй удар пришелся на нижний этаж другого здания в пределах "Москва-Сити". В сети сообщили об одном пострадавшем.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 30 июля во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. По информации министерства обороны россии, на полуостров была совершена массированная атака дронами.