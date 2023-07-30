Счет идет на десятки беспилотников: оккупанты сообщили о массированной атаке на Крым

Часть БПЛА потерпела крушение в акватории Черного моря и мыса Тарханку

Ночью во временно оккупированном Крыму прозвучал ряд взрывов из-за работы противовоздушной обороны по якобы беспилотным летательным объектам.

Такое заявление было опубликовано в официальном Telegram-канале министерства обороны россии в воскресенье 30 июня.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двадцатью пятью беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории полуострова Крым", — говорится в сообщении.

Отмечается, что средства Противовоздушной обороны якобы были сбиты 16 беспилотных летательных аппаратов. В то же время в ведомстве поспешили обвинить во всем Украину.

"Еще девять украинских беспилотников подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, потерпели крушение в акватории Черного моря и мыса Тарханкут", — сказали в минобороне.

В то же время в ведомстве подчеркнули, что разрушений якобы нет. Также в результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в начале июня Крым атаковали беспилотные летательные аппараты. Примерно в 4 часа утра он был сбит. В результате пострадало несколько частных домов в Джанкое получили повреждения.