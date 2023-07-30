"Киев, жди": россияне истерят и угрожают в соцсетях из-за атаки на "Москва-сити"

Жители рф принялись угрожать Украине ответом за атаку, которая у них случилась этой ночью

Ночные взрывы в районе "Москва-сити" в столице рф вызвали у россиян настоящую панику и истерику. Они активно обсуждают эту тему в социальных сетях, требуя немедленного возмездия по Киеву и Львову.

В различных российских чатах обычные граждане россии настаивают на срочной мести за удары по элитному району в столице рф. Кроме того, они буквально требуют уничтожить всех украинцев и усилить репрессии внутри самой рф, поскольку в стране может быть множеств агентов, работающих в ГУР. Об этом сообщает Telegram-канал "Правда Геращенко".

Диванные эксперты недоумевают, почему же не был нанесен удар по центру принятий решений и когда все начнется "по-взрослому". Что примечательно, россияне уверенно угрожают атакой на Киев в качестве мести.

Пока жители рф размахивают кулаками в сети и пытаются пригрозить ударами, украинцы также активно комментируют ночную атаку на москву.

Отметим, что в ночь на 30 июля, в "Москва-сити" прогремели взрывы. Позже было сообщено, что элитный район был атакован беспилотниками.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в министерстве обороны россии заявили о массированной атаке дронов на временно оккупированный Крым.