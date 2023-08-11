6 голів у 3 іграх: український футболіст продовжує феєрити у єврокубках (відео)

Гравець розкрився у кіпрській команді

Поки українські клуби провально виступають у відборі єврокубків, український півзахисник кіпрської "Омонії" Роман Безус став одним із героїв поточного розіграшу Ліги конференцій.

Напередодні колишній півзахисник збірної України приніс перемогу своїй команді у домашньому матчі 3-го кваліфікаційного раунду ЛК проти данського "Мідтьюлланна" (1:0). Про це повідомляє "Телеграф".

На 38-й хвилині 32-річний Безус перехопив м’яч, вийшов на ударну позицію та пробив, а кіпер данців невдало відбив м’яч у свої ворота. Таким чином, українець забив свій шостий гол у поточній єврокубковій кампанії. Раніше він оформив хет-трик та дубль у минулому раунді відбору ЛК проти "Габали" (Азербайджан).

Відеоогляд матчу "Омонія" — "Мідтьюлланн":

Додамо, що вчора у ЛК також забив українець Роман Яремчук, який представляє "Брюгге". Його команда переграла ісландський "Акюрейрі" з рахунком 5:1.

Відеоогляд матчу "Брюгге" — "Акюрейрі":

Нагадаємо, київське "Динамо" примудрилося програти грецькому "Арісу" у відборі Ліги конференцій. Також "Дніпро-1" невдало стартував у відборі Ліги Європи.