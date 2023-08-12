рф объявила в розыск футболиста, сбежавшего к Роналду

Как только спортсмен сбежал из рф, у него начались проблемы

Российско-бразильский футболист "Аль-Хиляля" (Саудовская Аравия), экс-игрок "Зенита" (Санкт-Петербург) Малком объявлен в розыск в россии. Накануне бразилец "Зенита" рассказал, что играет в рф ради выступлений в Европе.

Вингер не оплатил штрафы за нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщает telegram-канал "Мутко против".

Экс-хавбек российского клуба объявлен в розыск ФССП (Федеральная служба судебных приставов) за неоплату 60 штрафов за нарушения ПДД на 64 тысячи рублей (около 24 тыс. грн). Против игрока открыты исполнительные производства. По информации источника, в ближайшее время все российские счета Малкома могут быть заблокированы.

Сообщается, что футболист ранее оплачивал все штрафы, однако прекратил это делать ближе к лету 2023 года. Этим летом игрок сбежал из рф в Саудовскую Аравию, где выступает португальский футболист Криштиану Роналду ("Аль-Наср"). В феврале 2023 года Малком получил гражданство рф, там на него возлагали большие надежды.

Малком обладает потрясающе техникой и скоростью

Ранее сообщалось, что фанаты российского клуба опозорились с акцией о войне в Украине.

Напомним, в россии оскорбили французский клуб, выступающий в Лиге 1.