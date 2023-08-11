Украина опустилась в таблице коэффициентов УЕФА: чем грозят провалы "Динамо" и "Днепра-1"

Украинский футбол оказался в шаге от полного провала

В четверг, 10 августа, киевское "Динамо" проиграло "Арису" (0:1), а "Днепр-1" уступил "Славии" (0:3) в отборе еврокубков.

Таким образом, украинские клубы принесли 0 баллов в таблицу коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает "Телеграф".

После игровой неделе Норвегия опередила Украину в рейтинге. В итоге в рейтинге ассоциаций УЕФА наша страна опустилась на 15-ю позицию. 15-е место дает право делегировать в еврокубки 5 команд, а вот в случае дальнейшего падения Украина в будущем рискует остаться лишь с 4 представителями в еврокубках.

Таблица коэффициентов УЕФА

К слову, в сезонном рейтинге Украина занимает 44-е место (1,1 балла) из 54 ассоциаций.

Сезонный рейтинг украинских клубов в таблице коэффициентов УЕФА

Напомним, первые очки (не бонусные) в таблицу коэффициентов УЕФА принесла Украине "Ворскла", правда, полтавский клуб после "домашней" победы над "Дилой" умудрился в гостях проиграть и вылететь из еврокубков.

Ранее бразильский футболист Густаво Мантуан заявил, что приехал играть в "Зенит" (Санкт-Петербург) ради выступлений в Европе. В сети лишь посмеялись над игроком.