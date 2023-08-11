Україна опустилася в таблиці коефіцієнтів УЄФА: чим загрожують провали "Динамо" та "Дніпра-1"

Український футбол опинився за крок від повного провалу

У четвер, 10 серпня, київське "Динамо" програло "Арісу" (0:1), а "Дніпро-1" поступився "Славії" (0:3) у відборі єврокубків.

Таким чином, українські клуби принесли 0 балів до таблиці коефіцієнтів Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА). Про це повідомляє "Телеграф".

Після ігрового тижня Норвегія випередила Україну у рейтингу. У рейтингу асоціацій УЄФА наша країна опустилася на 15-у позицію. 15-те місце дає право делегувати до єврокубків 5 команд, а от у разі подальшого падіння Україна у майбутньому ризикує залишитися лише з 4 представниками у єврокубках.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА

До речі, у сезонному рейтингу Україна посідає 44-е місце (1,1 бала) із 54 асоціацій.

Сезонний рейтинг українських клубів у таблиці коефіцієнтів УЄФА

Нагадаємо, перші очки (не бонусні) до таблиці коефіцієнтів УЄФА принесла Україні "Ворскла", щоправда, полтавський клуб після "домашньої" перемоги над "Ділою" примудрився в гостях програти та вилетіти з єврокубків.

Раніше бразильський футболіст Густаво Мантуан заявив, що приїхав грати до "Зеніту" (Санкт-Петербург) заради виступів у Європі. У мережі лише посміялися над гравцем.