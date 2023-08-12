рф оголосила в розшук футболіста, який втік до Роналду

Як тільки спортсмен втік з рф, у нього почалися проблеми

Російсько-бразильський футболіст "Аль-Хіляля" (Саудівська Аравія), ексгравець "Зеніту" (Санкт-Петербург) Малком був оголошений у розшук у росії. Напередодні бразилець "Зеніту" розповів, що грає в рф заради виступів у Європі.

Вінгер не сплатив штрафи за порушення правил дорожнього руху. Про це повідомляє telegram-канал "Мутко проти".

Ексхавбека російського клубу оголошено в розшук ФССП (Федеральна служба судових приставів) за несплату 60 штрафів за порушення правил дорожнього руху на 64 тисячі рублів (близько 24 тис. грн). Проти гравця відкрито виконавчі провадження. За інформацією джерела, найближчим часом усі російські рахунки Малкома можуть бути заблоковані.

Повідомляється, що футболіст раніше сплачував усі штрафи, проте припинив це робити ближче до літа 2023 року. Цього літа гравець втік з рф в Саудівську Аравію, де виступає португальський футболіст Кріштіану Роналду ("Аль-Наср"). У лютому 2023 року Малком отримав громадянство росії, там на нього покладали великі надії.

Малком володіє технікою і швидкістю

Раніше повідомлялося, що фанати російського клубу зганьбилися з акцією про війну в Україні.

Нагадаємо, в росії образили французький клуб, який виступає у Лізі 1.