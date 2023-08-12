"Клоунада": в Україні стався новий скандал у футболі (відео)

Тренер не витримав і розкритикував арбітра у соцмережах

Тільки-но пролунав скандал в Українській прем’єр-лізі (УПЛ) після дербі Києва, як у Першій лізі стався черговий спірний інцидент.

У матчі 3-го туру "Епіцентр" — "Агробізнес" (1:1) рефері Вадим Запрутняк призначив спірний пенальті у ворота гостей за рахунку 0:1. Головний тренер "Агробізнесу" Олександр Чижевський публічно у Facebook висловив невдоволення суддівством.

"Добрий вечір, шановні вболівальники команди "Агробізнес"! Ніколи не обговорював дії арбітрів, але сьогодні маю це зробити, бо шкода тих пацанів, які розпочинають свою професійну кар’єру, а їх прибивають на корені.

Коли порушення у штрафному майданчику, а суддя за своєю ініціативою вирішує занести це порушення до штрафного майданчика та призначити 11-метровий – це клоунада!" — написав Чижевський.

Зазначимо, рефері призначив 11-метровий удар у ворота "Агробізнесу", хоча захисник почав порушувати правила до лінії штрафного майданчика.

Раніше повідомлялося про грубу помилку арбітра в матчі "Верес" — "Шахтар" (1:1). Микола Матвієнко забив гол зі штрафного у порожні ворота, поки рівненські футболісти "будували" стінку. При цьому рефері ввів футболістів господарів в оману, зробивши характерний жест свистком (удар по свистку). В Українській асоціації футболу (УАФ) дійшли висновку, що суддя не повинен був зараховувати гол.