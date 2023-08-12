Маліновський йде з "Марселя": названо претендентів на футболіста збірної України

Український футболіст обирає новий клуб

Одразу кілька великих клубів зацікавилися у придбанні півзахисника "Марселя" та збірної України Руслана Маліновського, якого французький клуб фактично виставив на трансфер, не включивши до заявки Ліги чемпіонів на сезон 2023/24.

Про це повідомляє журналіст Даніеле Лонго у Twitter. За його інформацією, у боротьбу за хавбека вступила "Дженоа", якою раніше керував Андрій Шевченко.

Крім того, інтерес до гравця проявляє "Болонья" та неназваний клуб англійської Прем’єр-ліги. Джерело зазначає, що "Дженоа" діє наполегливіше за інших. І "Дженоа", і "Болонья" грають у найвищому дивізіоні чемпіонату Італії.

Руслан у минулій кампанії забив за "Марсель" 2 голи й зробив 1 асист у 23 матчах на клубному рівні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Маліновським цікавляться турецький "Бешикташ" та італійський "Торіно". За інформацією ЗМІ, Руслан нібито обрав команду Серії А, адже хоче повернутися до Італії. До "Марселя" українець грав за "Аталанту" із Бергамо.

Раніше повідомлялося, що Руслан засмутив фанатів "Марселя" своїм повідомленням у соцмережах.