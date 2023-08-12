Малиновский уходит из "Марселя": названы претенденты на футболиста сборной Украины

Украинский футболист выбирает новый клуб

Сразу несколько больших клубов заинтересовались в приобретении полузащитника "Марселя" и сборной Украины Руслана Малиновского, которого французский клуб фактически выставил на трансфер, не включив в заявку Лиги чемпионов на сезон 2023/24.

Об этом сообщает журналист Даниэле Лонго в Twitter. По его информации в борьбу за хавбека вступила "Дженоа", которой ранее руководил Андрей Шевченко.

Кроме того, интерес к игроку проявляет "Болонья" и неназванный клуб английской Премьер-лиги. Источник отмечает, что "Дженоа" действует настойчивее остальных. И "Дженоа", и "Болонья" играют в высшем дивизионе чемпионата Италии.

Руслан в прошлой кампании забил за "Марсель" 2 гола и сделал 1 ассист в 23 матчах на клубном уровне.

Напомним, ранее сообщалось, что Малиновским интересуются турецкий "Бешикташ" и итальянский "Торино". По информации СМИ, Руслан якобы выбрал команду Серии А, ведь хочет вернуться в Италии. До "Марселя" украинец играл за "Аталанту" из Бергамо.

Ранее сообщалось, что Руслан расстроил фанатов "Марселя" своим сообщением в соцсетях.