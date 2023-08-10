Малиновский выбрал новый клуб: куда перейдет украинец

"Марсель" хочет избавиться от украинского хавбека

Полузащитник "Марселя" и сборной Украины Руслан Малиновский достиг принципиального соглашения с итальянским "Торино" и не хочет переходить в турецкий "Бешикташ", который накануне сделал французам предложение по игроку.

Об этом в четверг, 10 августа, в Twitter написал журналист Николо Скира. Украинец договорился с клубом Серии А о контракте до 2026 года с зарплатой около 2 млн евро в год.

Руслан хочет вернуться в Италию, ранее футболист выступал в Серии А за "Аталанту". Поэтому украинец отверг более щедрое предложение "Бешикташа".

Контракт 30-летнего украинца с "Марселем" рассчитан до июля 2026 года. За вторую часть сезона 2022/23, которую Руслан провел во Франции, он забил 2 гола и сделал 1 ассист в 23 матчах. Французский клуб не заявил Руслана на Лигу чемпионов, ведь решительно настроен продать игрока. "Торино" хочет арендовать Малиновского у "Марселя" с правом выкупа.

Ранее сообщалось, что лидер "Днепра-1" Артем Довбик перешел в испанскую "Жирону". К слову, днепряне уже нашли замену форварду и даже договорились с нападающим, который стал новой "семеркой" в клубе.