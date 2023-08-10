Маліновський вибрав новий клуб: куди перейде українець

"Марсель" хоче позбутися українського хавбека

Півзахисник "Марселя" та збірної України Руслан Маліновський досяг принципової угоди з італійським "Торіно" і не хоче переходити до турецького "Бешикташу", який напередодні зробив французам пропозицію щодо гравця.

Про це в четвер, 10 серпня, у Twitter написав журналіст Ніколо Скіра. Українець домовився з клубом Серії А про контракт до 2026 року із зарплатою близько 2 млн євро на рік.

Руслан хоче повернутися до Італії, раніше футболіст виступав у Серії А за "Аталанту". Тому українець відкинув більш щедру пропозицію "Бешикташа".

Контракт 30-річного українця із "Марселем" розрахований до липня 2026 року. За другу частину сезону 2022/23, яку Руслан провів у Франції, він забив 2 голи й зробив 1 асист у 23 матчах. Французький клуб не заявив Руслана на Лігу чемпіонів, бо рішуче налаштований продати гравця. "Торіно" хоче орендувати Маліновського у "Марселя" з правом викупу.

Раніше повідомлялося, що лідер "Дніпра-1" Артем Довбик перейшов до іспанської "Жирони". До речі, дніпряни вже знайшли заміну форварду і навіть домовилися з нападником, який став новою "сімкою" у клубі.