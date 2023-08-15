Фанаты оскорбляли футболистов "Динамо" во время матча: Луческу раскрыл детали

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу признался, что по ходу матча с "Арисом" (0:1) в Лиге конференций в Салониках его игроки и персонал слышали оскорбления со стороны греческих болельщиков.

По словам румынского наставника, его команда незаслуженно проиграла в первой игре.

"Хотелось бы, чтобы на матче с "Арисом" в Салониках были болельщики. Мы приехали после сложного периода. Из Киева в Салоники мы добирались 23 часа. Мы доехали поездом в Черновцы, потом автобусом в Сучаву, а оттуда самолетом. Именно поэтому мы попросили упразднить матч чемпионата, чтобы иметь возможность подготовиться. Восстановить игроков после такой поездки невозможно.

Сейчас я жду реакции от своей команды. Мы незаслуженно проиграли в Салониках. В наши ворота не было явного пенальти, а его назначили. Нас обзывали, на нас плевали, на судью оказывалось невероятное давление. Потому мы очень хотим выиграть и пройти квалификацию. Затем впереди матч с "Бешикташем" в Бухаресте. Их болельщики тоже очень поддерживают команду", – сказал Луческу.

С турецким клубом киевляне сыграют, если пройдут "Арис" на данном этапе квалификации.

Ранее "Телеграф" писал, что ответная игра пройдет уже 17 августа.