Фанати ображали футболістів "Динамо" під час матчу: Луческу розкрив деталі

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу зізнався, що під час матчу з "Арісом" (0:1) у Лізі конференцій у Салоніках його гравці та персонал чули образи з боку грецьких уболівальників.

За словами румунського наставника, його команда незаслужено програла у першій грі.

"Хотілося б, щоб на матчі з "Арісом" у Салоніках були вболівальники. Ми приїхали після складного періоду. З Києва до Салоніки ми діставалися 23 години. Ми доїхали поїздом до Чернівців, потім автобусом до Сучави, а звідти літаком. Саме тому ми попросили". скасувати матч чемпіонату, щоб мати можливість підготуватися, відновити гравців після такої поїздки неможливо.

Зараз я чекаю на реакцію від своєї команди. Ми незаслужено програли у Салоніках. У наші ворота не було явного пенальті, яке призначили. Нас обзивали, на нас плювали, на суддю чинився неймовірний тиск. Тому ми дуже хочемо виграти та пройти кваліфікацію. Потім попереду матч із "Бешикташем" у Бухаресті. Їхні вболівальники теж дуже підтримують команду", – сказав Луческу.

З турецьким клубом кияни зіграють, якщо пройдуть "Аріс" на цьому етапі кваліфікації.

Раніше "Телеграф" писав, що гра у відповідь пройде вже 17 серпня.