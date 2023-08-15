"Динамо" — "Аріс": букмекери оцінили шанси команд у вирішальному матчі Луческу

Аналітики вірять в успіх українського клубу

У четвер, 17 серпня, "Динамо" проведе другий поєдинок 3-го раунду відбору Ліги конференцій УЄФА сезону 2023/24 проти грецького "Аріса". У першій зустрічі Біло-Сині примудрилися мінімально програти з рахунком 0:1, показавши досить бляклий футбол. На сайті "Телеграф" буде доступна пряма відеотрансляція матчу "Динамо" — "Аріс".

На думку фахівців, київський клуб, попри гостьову поразку, є фаворитом у протистоянні. Про це повідомляє Favbet.

На перемогу киян можна зробити ставку з коефіцієнтом (1,73-1,83), водночас тріумф гостей та нічия менш ймовірні – коефіцієнти 4,33-4,65 та 3,40-3,65 відповідно. Додамо, що шанси на перемогу "Динамо" оцінюються у 55%, а тріумф "Аріса" — у 22%.

Прогноз букмекерів на матч "Динамо" — "Аріс" (основний час)

Favbet: (перемога "Динамо" 1,83 — нічия 3,65 — перемога "Аріса" 4,65)

William Hill: (1,73 — 3,40 — 4,33)

Bwin: (1,75 — 3,40 — 4,40)

Матч "Динамо" — "Аріс" відбудеться у Бухаресті на стадіоні "Жулешті". "Телеграф" розповідав, де безплатно подивитися гру в Україні у прямому ефірі.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, у Бухаресті вирішиться доля головного тренера "Динамо" Мірчі Луческу. У разі вильоту з турніру румунський фахівець втратить роботу.