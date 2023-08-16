"Динамо" — "Аріс": пряма відеотрансляція другого матчу Ліги конференцій

Кияни спробують пройти до наступного раунду відбору єврокубку

У четвер, 17 серпня, київське "Динамо" проведе поєдинок-відповідь з грецьким "Арісом" у рамках 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА сезону 2023/24. У першій грі греки шокували Біло-синіх, здобувши перемогу з рахунком 1:0.

Пряма відеотрансляція матчу "Динамо" — "Аріс" буде доступна для перегляду в Україні на YouTube-каналі Football Hub. Початок зустрічі о 20:00 за київським часом.

Пряма відеотрансляція матчу-відповіді 3-го відбіркового раунду Ліги конференцій "Динамо" — "Аріс"

Матч-відповідь "Динамо" — "Аріс" відбудеться в Бухаресті (Румунія) на стадіоні "Жулешті". У першій грі українська команда виглядала слабко в атаці й досить безглуздо у захисті. Проте букмекери все одно впевнені в успіху киян. Додамо, що гра буде доступна для перегляду у прямому ефірі в Україні й на інших платформах.

На переможця протистояння в раунді плей-оф кваліфікації ЛК чекає "Бешикташ" (Туреччина)/"Нефтчі" (Азербайджан), а той, хто програє, попрощається з єврокубками. До речі, головний тренер "Динамо" Мірча Луческу ризикує залишитися без роботи у разі невдалої кваліфікації. Примітно, що перед грою-відповіддю Містер поскаржився на грецьких фанатів.

Зазначимо, українські клуби невдало стартували у відборі єврокубків, що призвело до падіння рейтингу України у таблиці коефіцієнтів УЄФА.